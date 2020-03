Elvira compie 101 anni circondata dall'amore delle sue figlie

Martedì ha compiuto 101 anni Elvira Balducci, residente a Fusignano. Il sindaco Nicola Pasi ha contattato telefonicamente la signora Elvira per porgerle gli auguri a nome di tutta l'amministrazione comunale e della comunità fusignanese: “Purtroppo le attuali restrizioni non ci consentono di festeggiare Elvira come avremmo voluto, ma questo non significa che la comunità di Fusignano non le sia vicina in questo importante traguardo”.

Elvira è nata il 24 marzo 1919 a Cotignola. Vedova di Primo Bertozzi, nella sua vita ha fatto prima la contadina e poi la casalinga. Il marito, classe 1915, ha fatto il contadino e dopo la guerra, nel 1950, è riuscito ad acquistare un trattore e diventare così trattorista per conto terzi. Elvira ha tre figlie: Nadia, Renata e Gigliola. Gode ancora di ottima salute e memoria ed è autonoma nel prepararsi da mangiare. È aiutata dalle figlie, “anche se in questo periodo abbiamo deciso che la aiuta solo una di noi - come racconta Nadia - per evitare il più possibile di esporla al pericolo di contagio”.