Torna l’emergenza estiva delle cucciolate: già accolti 50 gattini da inizio anno

Come ogni anno torna l’emergenza estiva delle cucciolate. "Da mesi - spiegano dall'associazione Clama - riceviamo telefonate di cittadini alle prese con gatti adulti e gattini “indesiderati”; spessissimo non si tratta di animali abbandonati o di colonia, alla cui sterilizzazione provvede l’Ausl locale previa cattura da parte delle volontarie a tutte le ore del giorno e della sera, ma frutto della mancata sterilizzazione di gatti di proprietà. Non tutti sanno che una gatta può arrivare a partorire anche fino a quattro volte l’anno e che ogni cucciolata può essere composta da otto gattini; a ciò si aggiunge il fatto che i cuccioli, già dall’età di cinque mesi possono accoppiarsi e avere una gravidanza".

"Sia per motivi oggettivi (non disponiamo di un rifugio), che di tempo e fondi, riusciamo a coprire solo una parte delle emergenze - viene evidenziato - E parliamo comunque di almeno una cinquantina di gattini accolti da inizio anno a casa delle nostre "gattare", curati, nutriti e poi fatti adottare; e di tantissimi adulti sterilizzati a nostre spese, quando la famiglia ha oggettivi problemi economici. Il problema sussiste anche per quanto riguarda i cani. I numeri sono inferiori, ma non per questo il fenomeno è meno grave: i cuccioli “non previsti” vengono spesso uccisi, abbandonati a se stessi o destinati al canile".

"La sterilizzazione è l’unico modo per prevenire la crescita incontrollata di animali sul territorio - viene rimarcato dall'associazione -. L’amore per il nostro pet, femmina o maschi che sia, si deve manifestare anche provvedendo alla sua sterilizzazione che tra l’altro, è noto, apporta benefici anche per quanto riguarda la prevenzione di tumori di origine ormonale e di malattie mortali e trasmissibili fra simili, e risolve spesso problemi comportamentali". Da Clama arriva un appello i cittadini "a rivolgersi all’ Ufficio Diritti degli Animali del Comune di Ravenna e alla relativa Ausl per la sterilizzazione di gatti di colonia, e al proprio veterinario per provvedere nei tempi e modi adeguati alla sterilizzazione dei propri animali in modo da evitare futuri disagi, dispiaceri e spese ancora maggiori, per se stessi e per tutta la comunità".