Emergenza maltempo, esondano alcuni fossi. Situazione critica a Fosso Ghiaia

Il sindaco Michele De Pascale fa il punto sull'emergenza maltempo che sta interessando in queste ore il Ravennate. Nelle ultime 48 sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia nel territorio del comune bizantino. Sabato pomeriggio è prevista una breve tregua in attesa di un nuovo peggioramento, per effetto di correnti fredde di matrice artico-siberiana, che porteranno la neve anche in pianura e sulle coste. "Le idrovore stanno funzionando a pieno regime, ma a causa delle forti precipitazioni e del mare mosso la rete scolante è particolarmente sotto pressione, non solo per quanto riguarda i canali principali, ma anche per ciò che concerne la rete secondaria, con diversi fossi nei quali il livello dell’acqua sta raggiungendo le sedi stradali. Ad esempio, è segnalata la presenza di acqua in via Tramazzo".

Si prevede inoltre ancora vento forte sulla costa. "La struttura comunale di Protezione civile e la Polizia municipale stanno monitorando la situazione e intervenendo di conseguenza - continua il primo cittadino -. Si segnala la formazione di varie buche nella rete stradale sia comunale che provinciale e statale. Per tutti questi motivi raccomando la massima attenzione e prudenza alla guida. Dove possibile la presenza di buche viene indicata con relativa segnaletica. Diverse buche si sono in particolare create in via Trieste".

A San Zaccaria sono stati in via preventiva portati sacchi di sabbia alla cittadinanza e i punti più sensibili della località sono presidiati da volontari di Protezione civile. Anche a Fosso Ghiaia si registra una situazione particolarmente critica. Ricordando l'allerta meteo "arancione", De Pascale raccomanda "di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, alle strade allagate e ai sottopassi e non accedere a questi ultimi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge”.