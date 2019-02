Ennesimo schianto allo svincolo: l'appello del sindaco arriva al Governo

Dopo l’ennesimo grave incidente verificatosi venerdì a Cotignola nei pressi dell'intersezione tra lo svincolo autostradale e la SPP 95, il deputato dem Marco di Maio ha portato all'attenzione del Governo l’appello lanciato nuovamente dal sindaco Luca Piovaccari, affinché si intervenga con urgenza per la messa in sicurezza di quel tratto. "Il Comune di Cotignola, pur non avendo competenze dirette, ha espresso la propria disponibilità a collaborare a eventuali interventi di messa in sicurezza del tratto, unitamente alla Provincia - spiega di Maio - Mi auguro che il ministero possa al più presto attivarsi nei confronti di Autostrade per dare con un lavoro di squadra che permetta di dare una risposta concreta la problema".