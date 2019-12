Enpa contro l'arrivo del Circo in città: "Spettacolo anacronistico"

Da giorni le strade di Brisighella sono tappezzate di manifesti sull'arrivo del Circo, presente in zona dal 29 novembre all’8 dicembre. Anche Enpa Brisighella, oltre a quanto fatto da diverse associazioni animaliste, esprime il proprio disappunto. "A nostro avviso, si tratta di un avvenimento che contrasta profondamente con la nostra etica e sensibilità nei confronti degli animali - spiegano dall'ente nazionale di protezione animali - Sottoporre degli animali a esercizi umilianti e sovente dolorosi per divertire alcune persone lo troviamo ingiusto e anacronistico. Questo genere di intrattenimento è legato a usi e mentalità oramai superati da nuovi principi propri di una società moderna e culturalmente più elevata. Se si vogliono mostrare ai bambini degli animali esotici, basterà farli assistere a qualche documentario didattico facilmente reperibile. Ecco pertanto che esprimiamo la nostra condanna alle esibizioni circensi che si terranno a Brisighella e invitiamo la cittadinanza a valutare preventivamente l’opportunità di partecipare a cotali spettacoli. Purtroppo le norme esistenti e le sentenze fino ad ora sono state favorevoli alle esibizioni, ma questo non ci impedisce di fare leva sulla sensibilità di quanti amano e rispettano gli animali, per esortarli a valutare l’opportunità di individuare altre forme di intrattenimento. Auspichiamo comunque che il legislatore prima o poi rediga una norma che ponga al bando il circo con animali, limitandolo a un evento nel quale si possano ammirare solo le esibizioni degli umani".