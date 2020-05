Enpa Ravenna: "Occorre cibo per i gatti randagi"

A causa della situazione derivante dalla pandemia, la Sezione Provinciale di Enpa si trova in difficoltà per reperire il cibo da destinare ai gatti randagi. "La serrata di questi mesi - comunicano i responsabili - ci ha reso impossibile organizzare dei tavoli di raccolta cibo presso i supermercati e i negozi per animali".

Perciò l'ente ravennate rivolge un appello alla sensibilità dei cittadini per chiedere anche una modesta donazione di cibo. In particolare c'è necessità di: cibo secco e umido per gatti adulti, cibo secco e umido per gattini e lettiere per gatti.

Il punto di raccolta è presso la sede dell'Enpa ravennate in Via Corti alle Mura 68 a Ravenna, aperta dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Per informazioni telefonare al numero 0544 36944.