L'ultimo saluto allo storico dirigente del volley: fissati i funerali di 'Ico' Tabanelli

Sono stati fissati i funerali di Enrico 'Ico' Tabanelli, storico dirigente del Porto RoburCosta scomparso mercoledì sera a 82 anni a seguito di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Tabanelli è stato un appassionato dirigente che ha contribuito a scrivere la storia della società, una storia densa di trionfi e di soddisfazioni, una militanza legata al periodo d’oro del Messaggero Ravenna, nata nel 1987 quando Giuseppe Brusi rilevò la società insieme a un gruppo di imprenditori e al primo anno vinse subito la A2. "Ma “Ico”, come tutti affettuosamente lo chiamavano, è stato soprattutto un uomo vero e serio e un grande amico della pallavolo ravennate. Un’amicizia e una vicinanza che ha mantenuto nel tempo, anche quando non aveva più incarichi dirigenziali, fino agli ultimi giorni della sua vita", lo ricordano Luca Casadio, presidente del Porto RoburCosta, e Stefano Margutti, oggi collaboratore del club e giocatore quando Ico era dirigente della società. Amici e parenti potranno dare l'ultimo saluto a Tabanelli sabato mattina alle 11, i funerali si svolgeranno nella Chiesa di Borgo San Rocco.