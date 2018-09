Muore durante la corsa: podista 81enne perde la vita in pista

E' crollato durante la corsa sulla pista d'atletica di via Falconieri e per lui non c'è stato più nulla da fare. Enzo Donatini, atleta 81enne storico membro del team dell'Atletica Mameli, ha perso la vita a causa di un malore mercoledì sera intorno alle 20, come riporta Il Resto del Carlino in edicola giovedì. L'anziano aveva alle spalle oltre 40 anni di carriera sportiva e solo martedì sera aveva preso parte a una gara a Russi. Quando è deceduto, l'uomo stava facendo un allenamento sulla distanza dei cinquemila metri.