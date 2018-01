Era ricercato per lesioni e danneggiamento, viene arrestato a Verona

I poliziotti delle Volanti di Verona, durante la giornata di venerdì, hanno proceduto al controllo e successivo arresto di un soggetto di nazionalità albanese già gravato da provvedimenti giudiziari.

Erano circa le ore 08.30, quando nei pressi di una struttura alberghiera situata nell’area limitrofa a via Pallone, è stato individuato e controllato il cittadino albanese L. K., un 28enne residente in provincia di Ravenna, regolarmente soggiornante in Italia. Nei suoi confronti, tuttavia, pendeva un provvedimento di esecuzione di ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dalla Procura della Repubblica di Ravenna.

La misura emessa dall’Autorità Giudiziaria emiliana, si era resa necessaria in quanto l’unica capace di produrre effetti dissuasivi nei confronti dell’albanese, il quale risultava essere già stato condannato a sei mesi di reclusione, nonché gravato da plurimi precedenti di polizia.

Il 28enne, infatti, essendosi reso responsabile dei reati di "resistenza a pubblico ufficiale", "lesioni aggravate" e "danneggiamento" era stato inizialmente sottoposto all’obbligo biquotidiano di presentazione alla P.G., misura alla quale L. K. non aveva però mai ottemperato. Di qui l’aggravamento e la sostituzione dell’obbligo di firma con la misura più severa degli arresti domiciliari che è stata notificata all’interessato dagli stessi agenti di Volante, i quali ieri mattina lo hanno rintracciato in città a Verona