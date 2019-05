Era stato assalito dai banditi, lavori di ripristino al Postamat di via Lago di Como

Da lunedì 13 a sabato 25 maggio l’ufficio postale di Ravenna 5 in Via Lago di Como resterà chiuso per consentire lavori di ripristino dello sportello Atm Postamat, di recente esploso in seguito a un attacco criminoso. Per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Ravenna 2 in Via Giosuè Carducci, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L’ufficio postale di Ravenna 5 riaprirà a partire da lunedì 27 maggio con i consueti orari.