Erano seduti affiancati in auto, ma non conviventi: multati

Continuano i controlli della Polizia di Stato in riferimento all’osservanza delle cautele dirette a limitare la diffusione del Coronavirus. Nel fine settimana a Forlì sono state sanzionate 7 persone. In particolare una coppia, lui di Cotignola, lei di Forlì, seppur giustificandosi reciprocamente con la motivazione della “visita a congiunto” non sono stati ritenuti in regola, poiché non hanno osservato le cautele necessarie in quanto non conviventi e posizionati entrambi nei posti anteriori dell'auto.

