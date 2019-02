Un San Valentino tra foto e autografi all'Esp con Ermal Meta

E' stato un San Valentino "da favola" per i tanti fan di Ermal Meta, che giovedì pomeriggio hanno potuto incontrare il cantautore al centro commerciale Esp. L'artista, vincitore del Festival di Sanremo 2018 (in coppia con Fabrizio Moro), ha incontrato i fan accorsi numerosissimi, ha scattato foto con loro e firmato autografi e le copie del suo nuovo cd "Non abbiamo armi - il concerto".