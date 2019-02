Eroina e marijuana nelle tasche del pusher, arrestato dai carabinieri

Nella giornata di venerdì i carabinieri della Stazione di Lido Adriano hanno arrestato un 24enne, di origini tunisine, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Le manette sono arrivate al termine di un'operazione per il controllo del territorio nella quale è incappato il nordafricano. Il ragazzo era stato notato da una pattuglia mentre si aggirava per strada con fare sospetto ed è stato fermato per un controllo. Dalle tasche del 24enne è spuntato un sasso di eroina e, la perqusizione, è stata estesa anche alla sua abitazione dove è stata trovata della marijuana. Il tutto è valso le manette al tunisino che, sabato mattina, è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto il divieto di dimora nella provincia di Ravenna fino alla prossima udienza.