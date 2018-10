Erosione costiera, maxi piano di interventi: entro il 2019 lavori per 4 milioni di euro

Nei giorni scorsi una delegazione di Cooperativa Spiagge Ravenna ha incontrato gli assessori Roberto Fagnani (Lavori Pubblici), Gianandrea Baroncini (Ambiente) e Giacomo Costantini (Turismo) insieme ai dirigenti comunali Gianni Gregorio e Sergio Nannini sui temi legati alla lotta all'erosione costiera.

Come ormai consuetudine da diversi anni a questa parte, si è proceduto a un'attenta e puntuale analisi della situazione della costa ravennate in previsione degli interventi autunnali e invernali di difesa degli arenili. Particolare attenzione è stata posta sulla zona di Marina Romea nord dove, nel mese di agosto, si sono verificate ingressioni particolarmente accentuate. Nello specifico, oltre al già programmato intervento di costruzione della duna invernale di protezione, è stato confermato l'impegno a monitorare con tecnologie innovative le correnti in alto mare e sotto costa al fine di valutare un eventuale intervento strutturale da affiancare ai già programmati intervento di ripascimento. Da questo punto di vista c'è in previsione per la prossima primavera anche un intervento di dragaggio del fiume Lamone con riutilizzo della sabbia sempre nella spiaggia di Marina Romea nord.

Nelle altre zone critiche il Comune ha confermato il grande impegno ad intervenire nelle zone dove i gestori degli stabilimenti balneari non possono alimentare la duna invernale di protezione a causa della scarsità della risorsa sabbia con la realizzazione di un argine in sabbia a protezione di varie località dell’ingressione marina. In particolare, nell'imminente autunno, il Comune di Ravenna interverrà nelle zone di Marina Romea, Punta Marina Terme, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe e Lido di Savio per un totale di spesa di oltre 800mila euro. Inoltre, sempre nel corso dell'incontro, si è proceduto a riepilogare i seguenti vari altri interventi approvati o in corso di approvazione.

Lavori già approvati per i quali verranno avviate le procedure di gara entro fine 2018

- Sopraelevazione dell’argine destro dei Fiumi Uniti, a protezione dell’abitato di Lido di Dante - Importo finanziamento 99.930 euro

- Ripascimento e riposizionamento sabbia proveniente dalla pulizia degli arenili a Casalborsetti anno 2018 - Importo finanziamento 180.000 euro

- Rifacimento di alcuni pennelli in massi in località Punta Marina - Importo finanziamento 180.000 euro

- Ripascimento del litorale in varie località del Comune di Ravenna – anno 2018 - Importo finanziamento 98.910 euro

- Ripascimento di Marina Romea con sabbia proveniente dalla foce del fiume Lamone - Importo finanziamento 300.000 euro

Progettazioni in corso che verranno approvate entro il 2018 e appaltate nel 2019

- Difesa dell’abitato di Lido Adriano, mediante salvaguardia di un tratto di duna esistente - Importo ipotizzato del finanziamento 600.000 euro

- Ricalibratura della difesa soffolta di Punta marina – 1 stralcio - Importo ipotizzato del finanziamento 1.300.000 euro

Al termine dell'incontro il Presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna Maurizio Rustignoli, nel ringraziare l'Amministrazione per lo sforzo notevole e non scontato, si è dichiarato molto soddisfatto per il rinnovato impegno del Comune (l'ammontare di tutti i lavori previsti ammonta alla considerevole cifra di circa 4.000.000 di euro) nella lotta quasi quotidiana a un fenomeno che non potrà mai essere totalmente risolto ma che, grazie all'impegno di questi anni, degli enti locali, e in particolare modo del Comune di Ravenna, si è riusciti a governare in un'ottica di prevenzione e spesso con ottimi risultati.