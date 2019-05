Manda un "sostituto" all'esame di lingua italiana: denunciato truffatore

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 29enne ghanese per il reato di truffa. Nella mattinata di sabato una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è intervenuta presso l’Istituto Tecnico Commerciale "G.Ginanni" mentre era in corso una prova d'esame di comprensione della lingua italiana, requisito indispensabile per ottenere la cittadinanza.

L’addetto al ricevimento e all'identificazione dei candidati, infatti, aveva dichiarato agli agenti di aver nutrito seri dubbi sulla reale identità di un esaminando che si era presentato esibendo una carta di identità intestata a un 29enne ghanese. Il candidato, davanti alle perplessità mostrate dell’esaminatore circa la corrispondenza dei tratti somatici dell’uomo rispetto alla foto sul documento, si era allontanato con una scusa, abbandonando lì la carta di identità. Mentre gli agenti si trovavano ancora all’interno dell’Istituto, è giunto un uomo che affermava essere 29enne del documento: lo stesso avrebbe dichiarato loro di essersi allontanato per reperire altri documenti di identità in suo possesso. In seguito a tale circostanza, i componenti della commissione esaminatrice lì presenti hanno dichiarato ai poliziotti che il candidato che in precedenza si era presentato possedeva dei tratti somatici e una corporatura ben diversa dall’ultimo uomo sopraggiunto.

Quest’ultimo è stato quindi accompagnato in Questura per essere identificato. La Polizia Scientifica, dopo la comparazione delle impronte digitali dell’uomo con quelle presenti in banca dati, ne ha confermato l’identità. Pertanto, il 29enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata in concorso.