Esce di casa chiudendo dentro il marito: arrestata per sequestro di persona

E' stata arrestata per sequestro di persona aggravato dopo aver chiuso a chiave il marito in casa prima di uscire. E' quanto successo a una 31enne polacca, naturalizzata italiana, che lunedì sera è stata tratta in arresto dai Carabinieri dopo che il marito 43enne aveva allertato i militari, trovandosi bloccato senza chiavi di riserva in casa, dove alla fine sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco per riuscire a liberarlo.

La donna, come riportano i quotidiani locali in edicola mercoledì, quando ha scoperto cosa stava succedendo in casa è tornata subito indietro, ma secondo quando riferito in Tribunale non sarebbe stata la prima volta che in quella casa si ripetevano episodi del genere. La 31enne ha respinto le accuse di sequestro, spiegando di essere uscita di casa mentre il marito dormiva. L'arresto è stato convalidato e la donna è tornata in libertà, in attesa del processo.