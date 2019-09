Esce "Y", il primo Ep degli Yesterday Will Be Great

Il 13 settembre esce il primo Ep degli Yesterday will be great titolato “Y”. La band nasce a Ravenna nel 2017 per opera di Simone Ricci e Massimiliano Gardini, già fondatori ed entrambi chitarristi della band Kisses From Mars, con la quale hanno registrato tre album. I tre dischi hanno incontrato un buon successo di critica, sia in campo nazionale che al di fuori dei confini del nostro paese. Sempre nel 2017, i due chitarristi (ma ora Massimiliano Gardini è al basso) incontrano il batterista cesenate Daniele Mambelli – musicista esperto, studioso di jazz che ha frequentato gli ambienti hard-core degli anni Novanta – e dopo qualche jam session insieme sviluppano un proprio sound, anche incoraggiati dal giornalista e ora loro produttore artistico Alessandro Fogli.

Le sonorità del trio basso-batteria-chitarra affondano nella tradizione del rock psichedelico, sul quale innestano elementi di dark wave e post-rock, con la peculiarità dell’uso del basso filtrato attraverso effetti e distorsori che lo caratterizzano molto. Il nome Yesterday Will Be Great – che disegna un paradosso temporale – lascia un ampio spazio interpretativo all’ascoltatore, in virtù di brani onirici e cinematici. Yesterday Will Be Great ha un'accezione negativa, perché ieri non è mai stato magnifico. "Ieri sarà fantastico" è il rimpianto per ciò che avremmo voluto e non abbiamo ottenuto, ma, allo stesso tempo, lascia possibilità a qualcosa di positivo: provaci ancora, la prossima volta andrà meglio, la prossima sarà quella giusta, il prossimo ieri sarà meraviglioso.

Da qui all’incontro con l’etichetta Blooms Recordings il passo è immediato e nel marzo 2018 esce il loro primo singolo Any Our, il cui video è stato realizzato dal regista Gerardo Lamattina. Nell’estate 2018 arriva l'esperienza al Blooms Sound Fest all'Hana-Bi di Marina di Ravenna, in dicembre al festival “Passatelli al Bronson” di Ravenna. Nel giugno 2019 gli YWBG sono invitati all’Into the Wood Festival di Carpegna, mentre in agosto aprono il concerto dei giapponesi Minami Deutsch all’Hana-Bi. Il 13 settembre 2019 la band pubblicherà il suo primo EP sempre per Blooms Recordings, dal titolo “Y”, contenente cinque tracce.