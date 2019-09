Escort e tatuaggi: cosa piace ai clienti del sesso a pagamento ravennati

Donne e tatuaggi: ecco cosa fa impazzire gli uomini in Emilia Romagna. E questo fine settimana a Ravenna parte la prima edizione della Tattoo Convention.

Da quanto emerge da una ricerca di "Escort Advisor", il primo sito di recensioni adult in Europa, i "tattoo" risultano essere spesso temi di dialogo tra escort e clienti. Inoltre i tatuaggi rientrano nelle caratteristiche di ricerca sul sito. Dalle oltre 135.240 recensioni scritte dagli utenti del portale si può evidenziare, ad esempio, come un corpo per la maggior parte tatuato risulti essere altamente sexy. L’idea della trasgressione legata ai tatuaggi è molto forte, anche se è preferito da una fascia molto giovane o comunque non oltre i 55 anni. Da un altro punto di vista, i tatuaggi per le escort sono una forma di arte, di distinzione che fa sì che diventino particolari e ricercate. Le escort con tatuaggi raccolgono la metà delle visite da parte degli utenti del sito e rappresentano il 48% delle sex workers recensite. Solo il 2%, una nicchia, ha il corpo completamente tatuato, mentre il 30% ne ha alcuni sparsi.

"Io non ho tatuaggi, anche se mi piacerebbe tatuarmi una piccola farfalla, che mi ricorda una sensazione di libertà - spiega Odoara, escort ravennate - Sui clienti però posso dire di vederne di ogni tipo, spesso ne hanno troppi e così va a finire che perdono di significato. Spesso ne parlo con loro quando vedo questi piccoli tatuaggi senza senso sparsi sui loro corpi: io non li farei mai!".