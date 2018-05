Esercitazioni con i "Labrador bagnini" per la Giornata della sicurezza in mare

Il mare è un bene e una ricchezza per tutti: non importa che lo si viva dal bordo di una barca o dalla spiaggia. Anche quest’anno la Lega Navale, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, promuove la Giornata della Sicurezza in mare: sabato 26 maggio dalle 15 presso la sede della Lega Navale a Marina di Ravenna si terrà un evento dedicato a limitare i rischi dell’andar per mare. Insieme a Lega e Capitaneria ci sarà anche il Lions Club Ravenna Host per richiamare l'attenzione al tema della conservazione dell’ambiente marino: educazione e rispetto per evitare di continuare a inquinare il mare. E con questo obiettivo tutti i presenti riceveranno una piccola cartolina sulla quale vengono ricordati i tempi necessari a diversi tipi di rifiuti per decomporsi una volta caduti o, peggio, gettati in mare.

Il pomeriggio sarà arricchito anche da una presentazione fatta dai componenti della Capitaneria di Porto proprio sui temi della salvaguardia dell’ambiente marino e delle comunicazioni di sicurezza. Poi ci si trasferirà tutti insieme nello specchio d’acqua davanti alla sede dei Piloti del Porto, per alcune esercitazioni sugli interventi di salvataggio: dai magnifici Labrador addestrati per il soccorso in acqua, all’intervento dell’idroambulanza per mostrare gli interventi di assistenza in mare.