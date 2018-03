Esibisce un documento falso mentre si prostituisce: rimpatriato in Brasile

I Carabinieri della Stazione di Savio, nell’ambito dei servizi antidegrado finalizzati a contrastare il fenomeno della prostituzione, hanno arrestato per il reato di possesso di documenti falsi e violazione delle norme inerenti l’immigrazione un 41enne transessuale brasiliano che, controllato mentre si prostituiva a Lido di Classe lungo via da Verrazzano, avrebbe fornito ai militari un documento d'identità portoghese che, grazie anche ai controlli della Polizia Municipale di Ravenna, sarebbe risultato falso. Il brasiliano, trascorsa la notte in camera di sicurezza, è comparso davanti al Giudice ravennate che ha convalidato l’arresto, quindi è stato accompagnato all’aeroporto di Fiumicino per il rimpatrio.