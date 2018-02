Esibisce documenti contraffatti: "falsario" era rientrato in Italia senza permesso

Gli agenti della Polizia Stradale di Faenza hanno arrestato nella nottata tra giovedì e venerdì un 34enne di nazionalità albanese. L'uomo è stato fermato per un controllo all'altezza del casello autostradale mentre circolava a bordo di una "Bmw" munita di targa "prova". Al personale in divisa ha dichiarato di essere un commerciante d'auto, consegnando patente, carta d’identità e tutta la documentazione amministrativa relativa alla targa "prova", intestati ad un cittadino della Romania.

Durante il controllo dei documenti nei poliziotti sono sorti dei dubbi sulla genuinità dei documenti consegnati; dubbi che sono stati confermati dagli accertamenti effettuati nella banca dati delle patenti di guida rilasciate nella Comunità Europea in seguito ai quali è emerso che al numero di patente consegnata corrispondevano altre generalità. Attraverso il foto-segnalamento e le impronte digitali è emerso che l’individuo non era affatto della Romania, ma si trattava di un 34enne albanese, già noto per reati in materia di falso.

Nella circostanza gli agenti, attraverso le risultanze del sistema Afis hanno appurato nel gennaio 2015 in esecuzione di un provvedimento del giudice, era stato espulso dal territorio italiano e consegnato alle autorità albanesi; l'individuo era quindi tornato in Italia prima del termine previsto di cinque anni e senza la prevista autorizzazione. L'extracomunitario è stato quindi tratto in arresto per avere fatto reingresso nel territorio dello stato senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’Interno, per falsità materiale commessa dal privato e per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. I documenti falsi, esibiti per la sua identificazione, sono stati sequestrati. Trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di Faenza, è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si celebrerà sabato.