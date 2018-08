Primo weekend di esodo estivo: bollino nero sulle strade, i consigli su quando partire

Al via il secondo fine settimana di esodo estivo. Previsto traffico da bollino nero nella mattinata di sabato, rosso nel pomeriggio e domenica mattina. Anas durante l’esodo estivo 2018 monitora i 26mila chilometri di rete stradale nazionale con l’utilizzo di 2.500 addetti, 1.100 automezzi, 2.534 telecamere e 580 pannelli a messaggio variabile. Il monitoraggio 24 ore su 24 della rete e l’assistenza per il pronto intervento saranno gestiti con 230 operatori impegnati nella sala situazione e nelle 21 sale operative compartimentali. Nuovi Tutor su 25 tratte autostradali dopo lo stop al vecchio sistema fermo da tre mesi dopo sentenza sul brevetto copiato. Il sistema che multa automaticamente chi supera i limiti di velocità è attivo a partire da venerdì 27 luglio.

Il bollino rosso è scattato nel pomeriggio di venerdì, quando è iniziato l'incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Sabato 4 agosto bollino nero nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio si prevede traffico intenso da bollino rosso, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani. Anche domenica 5 agosto è contrassegnata dal bollino rosso, ma solamente al mattino. Il traffico si preannuncia intenso anche per i numerosi spostamenti locali che si concentreranno lungo gli itinerari del mare.

Anas ha messo a disposizione degli automobilisti tutte le informazioni sulla viabilità sul sito www.stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi e attraverso i canali social corporate, seguendo l’hashtag #esodoestivo2018.

Esodo d'estate, tutti i weekend da bollino rosso

Traffico da "bollino nero" su strade e autostrade italiane le mattine del 4 e 11 agosto, quando è previsto l'esodo estivo. Fine settimana da "bollino rosso" tutti i weekend di agosto e a Ferragosto. Secondo le previsioni del calendario, messo a punto da Viabilità Italia e dal ministero dell'Interno, le giornate più difficili saranno il 4 e l'11 agosto quando su strade e autostrade italiane si verificheranno mattinate da "bollino nero". Saranno quelle le giornate del vero esodo estivo. Ma il fine settimana da "bollino rosso" è previsto per tutti weekend di agosto e a Ferragosto.

Divieto di circolazione dei mezzi pesanti

Giornate di blocco del traffico dei mezzi pesanti sono previsti per tutti i weekend e a partire dal 27 luglio anche il pomeriggio del venerdì. Ad agosto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore i giorni di:

Venerdì 3 agosto - 14:00-22:00

Sabato 4 agosto - 8:00-22:00

Domenica 5 agosto - 7:00-22:00

Sabato 11 agosto - 8:00-22:00

Domenica 12 agosto - 7:00-22:00

Mercoledì 15 agosto - 8:00-22:00

Sabato 18 agosto - 8:00-16:00

Domenica 19 agosto - 7:00-22:00

Sabato 25 agosto - 8:00-16:00

Domenica 26 agosto - 7:00-22:00

A settembre il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore i giorni di:

Domenica 2 settembre dalle 7:00 alle 22:00

Domenica 9 settembre dalle 7:00 alle 22:00

Il controesodo: quando partire per non trovare traffico

Il controesodo con il traffico da rientro in città è invece previsto nelle ultime due domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre. Sono da "bollino rosso" la mattina e il pomeriggio di sabato 18 agosto, così come la mattina e il pomeriggio di domenica 19, il pomeriggio di venerdì 24, la mattina e il pomeriggio di sabato 25 e di domenica 26 agosto. A settembre, invece, sono "bollino rosso", in direzione delle grandi città, la mattina e il pomeriggio di sabato 1 e di domenica 2 così come il pomeriggio di domenica 9.