Esplode l'estate: prime sfilate di vip a Milano Marittima

Sabato i campi da tennis del MarePineta Resort di Milano Marittima hanno ospitato la prima edizione del "Pineta Vip Cup", mini-torneo di tennis organizzato dallo staff del Pineta Luxury Hall in collaborazione con Playboy Italia. Tra le guest-star Luca Onestini, accompagnato dall'inseparabile fratello Gianmarco, l'opinionista dandy Jonathan Kashanian (in camicia di lino rosso, paglietta in testa e borsa shopping Chanel), la fascinosa ex isolana Rosa Perrotta, accompagnata dal compagno (nonché futuro marito) Pietro Tartaglione, il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis e tanti altri personaggi del jet-set, tra cui spicca la verve inossidabile dell'attrice e conduttrice Antonella Salvucci.