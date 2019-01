Fuga di gas da alcune bombole, esplosione in un'abitazione: salva la proprietaria

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di sabato in uno stabile a Lido Adriano, in via Orazio. Per cause in fase d'accertamento ai tecnici dei Vigili del Fuoco e agli agenti della Questura di Ravenna, la fuga di gas da alcune bombole ha innescato un'esplosione in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile dove risiede un'anziana. Fortuna ha voluto che la fiammata che si è sviluppata a seguito della deflagrazione non ha interessato l'area dell'abitazione dove si trovava la donna, uscendo indenne dal rogo.

L'immediato intervento del personale del 115, che hanno operato anche con una botte, l'autoscala ed un mezzo di supporto, ha evitato l'estensione delle fiamme, che hanno marginalmente attaccato alcuni appartamenti nello stesso piano. Tutto lo stabile è stato evacuato, ma nessuno ha riportato lesioni o intossicazioni. Sul posto per motivi precauzionali è intervenuta anche un'ambulanza di "Romagna Soccorso". I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per completare le operazioni di bonifica.