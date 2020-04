Fortissima esplosione in un'abitazione: uomo ferito in condizioni gravissime

Un boato fortissimo che ha attirato l'attenzione di tutto il paese. Poco prima delle 18 a Cotignola, al civico 11 di via IV novembre, si è verificata un'esplosione all'interno di un'abitazione. Che cosa sia esploso e le cause dell'esplosione sono attualmente al vaglio degli inquirenti. Nell'esplosione è rimasto coinvolto un uomo, di 59 anni, che si è precipitato in strada ferito e traballante per poi accasciarsi a terra.

Le persone accorse sul posto spaventate dal boato hanno subito allertato i soccorsi, giunti sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Il ferito, in condizioni gravissime, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo, da dove poi è stato trasferito al Bufalini di Cesena in elicottero: le sue condizioni sono critiche. Sul posto i Vigili del fuoco con due squadre da Ravenna e Lugo, la scala e la botte, oltre a Polizia di stato, Carabinieri, Polizia locale e al sindaco di Cotignola Luca Piovaccari. I rilievi di legge sono affidati alla scientifica del commissariato di Lugo.