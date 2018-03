Estate 2018, novità nell'ordinanza balneare: la spiaggia apre anche ai cani

La Regione Emilia Romagna con l’Ordinanza n.1/2018 ha sancito l'importanza dell'apertura della spiaggia tutto l'anno, definendo la “stagione balneare estiva” compresa nel periodo tra il 13 aprile ed il 28 ottobre 2018 e la “stagione balneare invernale “Mare d’Inverno” compresa nel rimanente periodo dell’anno. La stagione balneare è compresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018 ed è distinta in “stagione balneare estiva” compresa tra il 13 aprile ed il 28 ottobre 2018 e “stagione balneare invernale mare d’inverno” dal 29 ottobre al 12 aprile. Il Comune di Cervia, tuttavia, ha scelto di aprire la stagione estiva al 30 marzo per offrire ai turisti più servizi anche per Pasqua.

Stagione balneare estiva: confermate tutte le regole degli scorsi anni

Gli stabilimenti balneari di Cervia, almeno nei mesi di giugno, luglio e agosto devono restare aperti tutti i giorni con orario minimo fissato dalle ore 07.30 alle ore 19.00, con possibilità di prolungamento di orario dalle ore 06.00 alle ore 24.00, come gli scorsi anni con termine della musica e rumori alle ore 23.00. Per la Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto, la chiusura è prorogata alle ore 03.00 del giorno successivo e alle ore 3.30, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle ore 3.00, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro. Durante la stagione balneare estiva, tutti i varchi a mare devono restare aperti al pubblico. E’ vietato l’accesso in spiaggia dall'una alle 5.00 del mattino, eccetto nelle serate di apertura degli stabilimenti balneari oltre le ore 24. La zona di mare per la balneazione è fino a 300 metri di distanza dalla riva. Tra il 26 maggio e il 9 settembre 2018 è garantito il servizio di soccorso e salvataggio. Riguardo alle attività di contrasto all’abusivismo commerciale, come previsto dal Protocollo d’intesa definito in collaborazione con la Prefettura di Ravenna, Forze dell'ordine, Comune, Cooperativa Bagnini di Cervia e Associazioni, vige il divieto di contrattazione e acquisto di merce borse, teli, fiori, braccialetti, occhiali, ecc.) o servizi (massaggi, treccine o altri trattamenti), con sanzione educativa di 25 euro. I concessionari degli stabilimenti devono presidiare e monitorare le aree in concessione, affinché non siano utilizzate a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta, da parte di soggetti non autorizzati e in caso di rinvenimento viene applicata una multa da un minimo di 500 a un massimo di 3.000 euro; inoltre dovranno installare all’inizio della passerella che conduce al mare l’apposito cartello fornito dalla Coop Bagnini e dal Comune, recante l’informativa riguardo il divieto di acquisto di prodotti o servizi da soggetti non autorizzati.

La stagione balneare invernale “mare d’inverno”

E' facoltà degli stabilimenti balneari restare aperti al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, a partire dalle ore 09.00 fino alle ore 24.00, e fino alle ore 3.00 se aderiscono con iniziative sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento al programma “mare d’inverno”. Gli stabilimenti dotati di fonometro per piccoli intrattenimenti musicali potranno protrarre l’orario alle ore 3.00. Anche se gli stabilimenti balneari non partecipano al programma “Mare d’ Inverno”, devono comunque essere individuati almeno 71 varchi a mare aperti, in modo da garantire l'accesso all’arenile. Nel periodo compreso tra il 30 marzo ed il 12 aprile e tra 28 ottobre e l'11 novembre 2018, gli stabilimenti balneari possono aprire al pubblico fino alle ore 24.00 anche in assenza di progetti ed iniziative legate al programma “mare d’inverno”, qualora l’apertura garantisca la piena funzionalità dello stabilimento balneare e l’erogazione di tutti i servizi di spiaggia. Nel periodo compreso tra il 15 ed il 31 ottobre 2018, in cui viene realizzata la duna invernale, gli stabilimenti possono restare aperti al pubblico a condizione che le aree in concessione e quelle antistanti siano libere da altri mezzi che possano intralciare la creazione della duna. Per quanto riguarda la musica, in ogni caso, lo svolgimento dell’attività di diffusione sonora dovrà essere conforme alla specifica regolamentazione prevista dalle Ordinanze comunali emanate in materia e non potrà costituire, specie nelle ore serali, l’attività prevalente dello stabilimento.

Disciplina per l’accesso all’arenile di animali

Nella “stagione balneare estiva” in spiaggia a Cervia, per norma, è sempre stato vietato qualsiasi tipo di animale, tranne i cani del servizio di salvataggio e i cani guida per i non vedenti. Quest’anno, invece, dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 21.30 alle ore 24.00 sarà consentito, tramite le apposite passerelle e pedane di raccordo, l'accesso dei cani esclusivamente sulla battigia e nello specchio acqueo, purché in regola con tutte le prescrizioni e purché non pericolosi e arrecanti disturbo alla quiete pubblica. I concessionari possono individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l’accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dei bagnanti. Nella“stagione balneare invernale, inoltre, l’accesso dei cani è consentito senza limitazioni di orario nel rispetto delle stesse norme regolamentari. "Regole invariate rispetto agli scorsi anni per dare certezze a tutte le imprese - commentano il sindaco Luca Coffari e l'assessore Rossella Fabbri - Abbiamo confermato anche l’investimento per contrasto all’abusivismo commerciale e per la sicurezza, primo caso nazionale che ha visto azzerare l'abusivismo. Novità importante è l’apertura dell’arenile ai nostri amici a 4 zampe, in alcune fasce orarie meno affollate per il rispetto di tutte le sensibilità e sopratutto della norma regionale".