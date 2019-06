Estate in ludoteca, aperture straordinarie per i tesserati

La Ludoteca comunale di Faenza offrirà aperture straordinarie ai suoi tesserati nel mese di luglio, per la fascia d'età 6-13 anni, in orario mattutino (9-11.45 con chiusura cancelli alle ore 12). Il calendario programmato prevede martedì 2, martedì 9, giovedì 11, martedì 16, martedì 23 e giovedì 25 luglio, con attività laboratoriali e di gioco libero.

Esprime soddisfazione l'assessore alle politiche educative e giovanili del comune di Faenza Simona Sangiorgi: "Desideriamo offrire ulteriori possibilità educative e ricreative alle famiglie in un periodo che spesso richiede una puntuale organizzazione dei tempi e delle attività dei figli tra vacanza, frequenza dei centri estivi, giornate con i nonni, e così via con questo servizio extra della nostra Ludoteca, molto apprezzata dalle famiglie faentine, pensiamo di dare un ulteriore sostegno all'insegna della qualità e dell'attenzione ai bisogni delle famiglie". Per informazioni è possibile contattare direttamente la Ludoteca comunale, in via Cantoni, 48 oppure telefonare al numero: 054628604.