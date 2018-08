"Estate Sicura 2018", ecco l'officina a disposizione degli automobilisti nel weekend

Nell'ambito del programma di assistenza "Estate Sicura 2018", sarà aperta nel fine settimana l'autofficina Sauro di Garetti S in Via Del Sale, 59/A, S. Pietro In Campiano (telefono 0544.576108, cellulare 329.1886399). Gli autoriparatori aderenti ad “Estate Sicura 2018” sono in grado di contattare tempestivamente il soccorso stradale più vicino all’automobilista in panne convenzionato. È sufficiente contattare l’officina di turno, il tutto senza alcuna maggiorazione alla tariffa applicata nei grioni feriali. In alternativa, e/o negli orari nei quali le officine sono chiuse, è sempre possibile telefonare e chiedere informazioni alla Polizia Municipale di Ravenna (tel. 0544.482999).