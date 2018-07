"Estate sicura 2018": l'officina aperta per le emergenze del weekend

Con "Estate Sicura" le officine di autoriparazione di Ravenna (meccanici auto, gommisti ed elettrauto) garantiscono, a turno, l’apertura nei giorni festivi dell’estate con i normali orari di apertura feriali di una o più imprese. I soccorritori stradali artigiani collaborano all’iniziativa, offrendo la possibilità all’automobilista di farsi trasportare l’autovettura in panne fino all’officina di turno. Il tutto senza apportare alcuna maggiorazione alla tariffa solitamente applicata (feriale). Nell’ambito della turnazione prevista da “Estate Sicura 2018”, sabato 14 e domenica 15 luglio sarà aperta Autofficina Minghetti Snc, via Ravegnana, 148/B - Ravenna, tel. 0544403473 - cell. 3294174150 - 3477545607.

Soccorso stradale

Gli autoriparatori aderenti ad “Estate Sicura 2018” sono in grado di contattare tempestivamente il soccorso stradale più vicino all’automobilista in panne convenzionato. È sufficiente contattare l’officina di turno. In alternativa, e/o negli orari nei quali le officine sono chiuse, è sempre possibile telefonare e chiedere informazioni alla Polizia Municipale di Ravenna (tel. 0544482999).