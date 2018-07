"Estate sicura 2018", le officine aperte nel weekend di Sant'Apollinare

Nell’ambito della turnazione prevista da “Estate Sicura 2018”, sabato e domenica sarà aperta l’officina B. Auto in Via Romea Sud, 450 a Fosso Ghiaia (Tel. 0544.560592 - Cell. 335.300652). La struttura è equipaggiata anche di carro attrezzi per il soccorso stradale. Lunedì, giorno della festa patronale di Sant'Apollinare, sarà aperta l’officina Autofficina Sassolini Snc (Via Molo Dalmazia, 17) a Marina Di Ravenna (0544.530551 - 393.9590594). Gli autoriparatori aderenti ad “Estate Sicura 2018” sono in grado di contattare tempestivamente il soccorso stradale più vicino all’automobilista in panne convenzionato. È sufficiente contattare l’officina di turno. In alternativa, e/o negli orari nei quali le officine sono chiuse, è sempre possibile telefonare e chiedere informazioni alla Polizia Municipale di Ravenna (tel. 0544.482999).