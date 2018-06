'Estate sicura', il servizio estivo d'emergenza per i festivi: i turni di apertura delle officine

Con “Estate Sicura” le officine di autoriparazione di Ravenna (meccanici auto, gommisti ed elettrauto) garantiscono, a turno, l’apertura nei giorni festivi dell’estate (con i normali orari di apertura feriali). I soccorritori stradali artigiani collaborano all’iniziativa, offrendo la possibilità all’automobilista di farsi trasportare l’autovettura in panne fino all’officina di turno. Il tutto senza apportare alcuna maggiorazione alla tariffa solitamente applicata (feriale).

Quest'anno il servizio giunge alla sua 38esima edizione senza soluzione di continuità, un risultato unico in Italia: dal 1981 sono già stati effettuati oltre 16mila interventi e nove volte su dieci gli automobilisti sono stati messi in condizione di ripartire in giornata. La Polizia Municipale di Ravenna (telefono: 0544482999) fungerà da punto di informazione per tutto il periodo interessato. 'Estate Sicura 2018' è realizzato da Confartigianato e Cna in collaborazione con Ascom-Confcommercio, Confesercenti, Cormec, Azimut, Camera di Commercio e con il contributo del Comune di Ravenna.

Le officine di turno

Sabato 9 e domenica 10 giugno: F.lli Melandri sas di Berti Clemente & C. - Via Maestri del Lavoro, 10 - Fornace Zarattini - Tel. 0544460225

Sabato 16 e domenica 17 giugno: Buonguerrieri Pier Domenico - Via Dal Pane, 3 – Porto Fuori - Tel. 0544432162 – cell. 3386175296

Sabato 23 e domenica 24 giugno: Cosmocar Snc -Via M. Monti, 18/E - Zona Bassette Ravenna -Tel. 0544451802 - cell. 3482404401

Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio: Autofficina A.S. Snc - Via Romea 152/L - Ravenna - Tel. 054464530 - cell. 3358305365

Sabato 7 e domenica 8 luglio: Autofficina di Stagno G. e C. Snc - Via Marconi, 77 – Ravenna - Tel. 0544402520 - Cell. 3287719213 - 3401605809

Sabato 14 e domenica 15 luglio: Autofficina Minghetti Snc - Via Ravegnana, 148/B - Ravenna - Tel. 0544403473 - Cell. 3294174150 - 3477545607

Sabato 21 e domenica 22 luglio: B. Auto Srl - Via Romea Sud, 450 - Fosso Ghiaia - Tel. 0544560592 - Cell. 335300652 - (anche carro soccorso stradale)

Lunedì 23 luglio (Sant'Apollinare): Autofficina Sassolini Snc - Via Molo Dalmazia, 17 - Marina Di Ravenna - Tel. 0544530551 - cell. 3939590594

Sabato 28 e domenica 29 luglio: Autofficina Sassolini Snc - Via Molo Dalmazia, 17 - Marina Di Ravenna - Tel. 0544530551 - cell. 3939590594

Sabato 4 e domenica 5 agosto: Autofficina Minghetti Snc - Via Ravegnana, 148/B - Ravenna - Tel. 0544403473 - cell. 3294174150 - 3477545607

Sabato 11 e domenica 12 agosto: Fc Autoriparazioni - Via Dino Sintoni, 3 - Porto Fuori - Tel. 0544432210 - cell. 3497439139

Mercoledì 15 agosto (Ferragosto): Fc Autoriparazioni - Via Dino Sintoni, 3 - Porto Fuori - Tel. 0544432210 - cell. 3497439139

Sabato 18 e domenica 19 agosto: Autofficina Sauro di Garetti S. - Via Del Sale, 59/A - S. Pietro In Campiano - Tel. 0544576108 - cell. 3291886399

Sabato 25 e domenica 26 agosto: Autofficina Ceccoli Claudio - Via Perilli, 29 - Ravenna - Tel. 0544590757 Cell. 3391497949

Sabato 1 e domenica 2 settembre: Autofficina Sauro di Garetti S. - Via Del Sale, 59/A - S. Pietro In Campiano - Tel. 0544576108 - cell. 3291886399

Soccorso stradale

Gli autoriparatori aderenti ad “Estate Sicura 2018” sono in grado di contattare tempestivamente il soccorso stradale più vicino all’automobilista in panne convenzionato. È sufficiente contattare l’officina di turno. In alternativa, e/o negli orari nei quali le officine sono chiuse, è sempre possibile telefonare e chiedere informazioni alla Polizia Municipale di Ravenna.