Anche l'estetista ravennate partecipa al flash mob "Fateci aprire"

Un flash mob per salvare la propria attività dalla crisi economica. Nata dall'idea di una imprenditrice di un centro estetico di Forlimpopoli, l'iniziativa "#FateciAprire" si è rapidamente allargata a tutta la Romagna, raccogliendo l'adesione di tante estetisti e parrucchieri che lunedì 4 maggio si sono messi di fronte ai propri centri estetici e saloni di acconciatura per chiedere di anticipare la riapertura delle imprese della categoria. Dopo aver indossato i dispositivi di protezione, i professionisti si sono scattati una foto con il cartello #FateciAprire in segno di protesta.

Al flash mob ha partecipato anche Ligia Aparecida Lopes, titolare di "Estetica Bio Ipanema" a Punta Marina che nei giorni scorsi ci aveva raccontato le motivazioni che la spingevano ad aderire a questa forma di protesta contro le decisioni del Governo che hanno prolungato la chiusura dei centri estetici fino al 1° giugno come misura di sicurezza per l'emergenza Coronavirus.