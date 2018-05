European Business Game, gli studenti simulano la creazione d’impresa

Sabato 19 maggio 2018, si è svolta - presso la sede della CNA di Ravenna in viale Randi 90 - la finale nazionale della XXVI edizione di Enterprise EBG - European Business Game – simulazione di creazione d’impresa. Dopo il saluto ai partecipanti da parte di Francis Obry Presidente Association Limousine des Challenges, in collegamento dalla Francia, sono intervenuti: Pierpaolo Burioli, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, Daniela Toschi Responsabile divisione lavoro, contrattualistica, formazione, innovazione CNA Territoriale di Ravenna, Gian Piero Zama Presidente dell’Ecipar di Ravenna, Adele Felletti Spadazzi Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Ouidad Bakkali Assessore alla pubblica istruzione, formazione professionale, università, politiche europee del Comune di Ravenna. Era presente anche Massimo Mazzavillani, Direttore della CNA Territoriale di Ravenna.

“E’ di rilevante importanza per la CNA – ha detto Pierpaolo Burioli – sostenere il progetto Enterprise, poiché sviluppa nei giovani la cultura d’impresa, avvicinandoli al mondo del lavoro e delle piccole imprese”. Di seguito sono stati presentati 12 progetti (scelti tra 65 a livello nazionale) in rappresentanza degli istituti superiori delle scuole Liceo Classico “Alighieri” di Ravenna, Liceo Scientifico “Ballardini Torricelli”, ITIP “Bucci” e ITCG “Oriani” di Faenza, oltre ad altre scuole di Modena. Vincitore del territorio ravennate è stato il progetto “4 Events” realizzato da un gruppo di studenti del Liceo Torricelli di Faenza. I componenti della squadra faentina, hanno presentato un’app che consente agli utenti di organizzare eventi di qualsiasi tipo, grazie ai contatti che può sviluppare con aziende e servizi registrati. “Il nostro scopo - spiega uno dei potenziali imprenditori – è fare da tramite tra aziende o servizi ed i privati che sono interessati alla creazione di un evento, come feste private, compleanni, matrimoni, inaugurazioni di negozi ed altre iniziative”

E’ stato inoltre scelto un progetto del territorio di Modena. Gli studenti si sono sfidati sul terreno dell’imprenditorialità, simulando la realizzazione e la gestione di un’impresa a tutti gli effetti, con tanto di indagini di mercato, di business plan, di suddivisione nei vari ruoli dei soci e collaboratori, di stesura dei bilanci di previsione, di linea di produzione, di approvvigionamenti e di campagna pubblicitaria per promuovere il loro prodotto. Le squadre rappresenteranno l’Italia nella finale europea in programma in Francia a ottobre 2018, dove si confronteranno con i team vincenti di Francia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Danimarca. Alla finale italiana, è stata assegnata una menzione speciale a una squadra del Liceo “Alighieri” che a ottobre, prenderà parte ad una gara di simulazione d’impresa in lingua francese, organizzata dalla Regione di Aquitaine. Il progetto “Techno Grips” è un set di manopole “intelligenti” per le biciclette, con sistema GPs (che fa vibrare le manopole stesse senza che il ciclista debba guardare un monitor), localizzazione per ritrovare la bici, ricarica automatica e diffusione di musica. Nel 2018 l’esperienza ha interessato complessivamente circa 1.000 studenti europei di cui oltre 200 della provincia di Ravenna, con le scuole di Ravenna e Faenza. L’iniziativa, promossa dalla CNA di Ravenna, è stata coordinata da CNA per la Scuola ed Ecipar di Ravenna.