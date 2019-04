Evade dai domiciliari per andare a giocare in sala slot: in manette

La Polizia di Stato ha arrestato un 19enne italiano per il reato di evasione. Nella tarda serata di sabato, a Ravenna, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha proceduto al controllo dei clienti di una sala slot. Qui il giovane avrebbe tentato di sottrarsi al controllo allontanandosi da un’uscita secondaria, venendo immediatamente raggiunto e fermato dai poliziotti.

Il 19enne è risultato gravato da diversi precedenti penali e di polizia. Inoltre è risultato destinatario di un provvedimento di detenzione domiciliare in atto, dovendo scontare una condanna a nove mesi di reclusione presso la propria abitazione di Ravenna. Pertanto, il 19enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria abitazione. Il Tribunale di Ravenna, dopo la convalida dell’arresto e la concessione dei termini a difesa, ha disposto per l’imputato il ripristino della detenzione domiciliare in attesa del processo.