Tradito dalla 'passione' per le sigarette: evade per comprarle e viene arrestato

Tradito dalla 'passione' per le sigarette. Un 36enne siciliano è evaso dalla comunità dove stava espiando gli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. L'uomo dopo il pranzo, spinto dal desiderio irrefrenabile di fumare una sigaretta, si è allontanato dalla struttura senza alcuna autorizzazione per andare ad acquistarne un pacchetto. All’interno della struttura, però, si sono subito accorti della sua assenza e la responsabile ha allertato immediatamente il 112.

L’uomo, allontanatosi a piedi, è stato rintracciato dai Carabinieri di Granarolo Faentino in un bar distante 3 chilometri dalla struttura. Informato il pm di turno, il 36enne è stato arrestato e ricollocato nella stessa struttura in attesa del rito direttissimo. Il giorno dopo l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta l’immediata liberazione del detenuto.