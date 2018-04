Evade dai domiciliari e fa un giro in moto in stato d'ebbrezza: scoperto dai Carabinieri

Durante un servizio perlustrativo per le vie del centro cittadino di Lugo, poco dopo le 13 di domenica, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Lugo hanno controllato un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che stava percorrendo le vie del centro a bordo di un motociclo. Notando una certa alterazione nel modo di parlare e di comportarsi, i militari hanno sottoposto l'uomo a un test per la verifica dello stato di ebbrezza alcolica, che avrebbe dato esito positivo. A quel punto i Carabinieri hanno deciso di sottoporlo alla prova con l’etilometro, ma l'uomo si sarebbe rifiutato di eseguirlo.

Nel frattempo i Carabinieri hanno scoperto che il 45enne avrebbe dovuto trovarsi a casa propria, essendo in stato di detenzione domiciliare: come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, l'uomo era autorizzato a uscire di casa dalle 9 alle 11. Pertanto, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, il 45enne è stato arrestato per il reato di evasione. All’esito dell’udienza celebrata con rito direttissimo nel pomeriggio di lunedì presso il Tribunale di Ravenna, il Giudice ha disposto nei confronti dell'uomo il ripristino della misura della detenzione domiciliare.

