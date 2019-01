Evade dai domiciliari per andare in vacanza ai Caraibi pieno di soldi

Cercava di scappare dall'Italia, con sé aveva già il biglietto dell'aereo e due grosse valigie, oltre che tremila euro in contanti. Ma non doveva trovarsi all'aeroporto di Bologna, bensì agli arresti domiciliari a casa sua, a Cervia, per reati connessi allo spaccio di droga. Mercoledì mattina i Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale hanno posto fine alla fuga di un 40enne cervese e lo hanno arrestato in flagranza di reato di evasione.

Alle 07 circa, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, nel corso di servizio perlustrativo, ha constatato che il 40enne si era allontanato dalla casa dove, dal maggio scorso, era sottoposto ad arresti domiciliari per traffico di stupefacenti: l’attività investigativa immediatamente avviata ha permesso di accertare che l’uomo aveva recentemente prenotato un volo dall’aeroporto di Bologna per un'isola del centro America. E' stata pertanto interessata l’Arma felsinea che è riuscita a localizzare l’evaso mentre era in fila per l’imbarco, bloccandolo prima che potesse definitivamente dileguarsi. Il malvivente, che aveva con sé due grosse valige e quasi 3.000 euro in contanti, non ha opposto resistenza. L’arrestato è stato portato alla casa circondariale di Bologna.