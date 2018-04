Evade dai domiciliari e fa un giro in moto ubriaco: in carcere

Alla fine per lui si sono aperte le porte del carcere. La Polizia di Stato ha arrestato un 44enne lughese per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica superiore a 1,5 grammi per litro. A marzo l'uomo venne sottoposto, dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, alla detenzione domiciliare perche riconosciuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica superiore a 1,5 g/l; contestualmente venne autorizzato dall’autorità giudiziaria ad assentarsi dall’abitazione per due ore al giorno.

Domenica 15 aprile, però, il 44enne è stato nuovamente arrestato dopo essere stato sorpreso, al di fuori dell’arco temporale autorizzato, alla guida del proprio ciclomotore in evidente ebrezza alcoolica e per il reato di evasione; contestualmente all’udienza di convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto il ripristino della detenzione domiciliare. Sabato il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, valutate le violazioni commesse, ha emesso un provvedimento di revoca del regime di detenzione domiciliare disponendo che l'uomo venisse nuovamente sottoposto alla detenzione carceraria. Nella stessa mattinata gli agenti del Commissariato di Lugo si sono presentati all’abitazione del 44enne e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto al carcere di Ravenna.