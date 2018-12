Ravenna si prepara a salutare l’anno nuovo: conto alla rovescia al lungo capodanno

Tutto pronto per salutare l’anno nuovo a Ravenna. Piazza del Popolo sarà per l’occasione la culla della musica soul e blues, con i concerti di Christmas Soul, ad ingresso gratuito, promossi dall’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, sotto la direzione artistica di Francesco Plazzi di Spiagge Soul e con la collaborazione di Ravenna Manifestazioni. Primo appuntamento il 28 dicembre con i Soul of Gospel, mentre il 29 dicembre ci sarà la Soul and Blues connection feat Deviana P., Yelena Baker (entrambi alle 18 in piazza del Popolo).

Il 30 dicembre, invece, alle 21 al teatro Alighieri, è atteso il reading di Giancarlo Cattaneo, accompagnato da un tappeto di suoni e di immagini e impreziosito dal dj set di Maurizio Rossato, in Parole Note live di Radio Capital ad ingresso libero. In questa occasione sarà possibile acquistare nel foyer del teatro il libro Tana liberi tutti, il cui ricavato andrà all'associazione Piccoli Grandi Cuori che da oltre 20 anni si occupa di sostenere il reparto di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva del policlinico S.Orsola di Bologna. Il 31 dicembre, dalle 23, si saluterà il 2018 in piazza del Popolo con la voce di Cheryl Porter accompagnata dal coro HalleluJah Gospel Singers.

Il primo gennaio alle 11.30 al teatro Alighieri si terrà il concerto di Capodanno, gratuito, che vedrà protagonisti gli Anointed Belivers, dando il ritmo giusto con cui iniziare il 2019. E’ possibile prenotare i biglietti per il concerto telefonando al numero 0544 482838 o via mail (iat@ravennareservation.it) indicando nome, cognome e cellulare. I biglietti prenotati potranno essere ritirati dal 28 al 31 dicembre all’ufficio informazioni turistiche di piazza San Francesco 7 nei seguenti giorni orari: 28, 29 e 31 dicembre dalle 8.30 alle 18, 30 dicembre dalle 10 alle 16.

Il concerto di Capodanno sarà anche un’occasione per donare, grazie alla raccolta fondi, ad offerta libera, per il progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola!”. Durante la mattinata saranno disponibili i volontari del progetto promosso, per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato, dal Tavolo delle solidarietà con il coordinamento dell’assessorato ai Servizi Sociali e il prezioso supporto delle associazioni del territorio Arci Associazione genitori, Auser Volontariato Ravenna, Avvocato di strada, Casa delle donne, Centro di Ascolto Caritas, Comitato Cittadino Antidroga, Comitato Rompere il Silenzio, Croce Rossa Italiana, Progetto Uomo, Punto d' incontro Francescano, Rc Mistral.

Info di servizio

La sera del 31 dicembre sono stati estesi fino alle 2 gli orari di apertura dei bagni pubblici Port'Aurea, di piazza Baracca e di via Pasolini. In occasione della notte di San Silvestro, è prevista l'estensione della diffusione della musica negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale, fino alle 3 del primo gennaio all'interno dei locali e fino alle 2 all'esterno, nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

Dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio, nell’ambito del centro storico, sarà in vigore il divieto di vendere per asporto tutte le bevande in contenitori di vetro o in lattina. Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione. Sarà anche in vigore il divieto di consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere. Tale disposizione non si applicherà a coloro i quali consumeranno nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate.