Sapore di Sale, Ironman e Mercato Europeo: un'esplosione di eventi per il settembre di Cervia

Federeventi Ascom Cervia si ritiene "molto soddisfatta" per i grandi eventi che arricchiranno il programma durante il mese di settembre. "Sapore di Sale", "Il Mercato Europeo", Ironman e tanti altri eventi collaterali garantiranno presenze e un flusso turistico anche nell’ultimo mese di stagione estiva. "È importante, infatti, non identificare la località come luogo di villeggiatura legata esclusivamente al meteo favorevole o alle condizioni di mercato - rimarca il presidente di Federeventi Ascom Cervia, Mattia Benzi -. È, invece, fondamentale creare attività legate a sport, benessere, musica, cultura che catturino l’interesse dei turisti durante tutto l’arco della stagione. Eventi di qualità, come quelli che ci attendono nelle prossime settimane, sono ormai un elemento imprescindibile nella nostra offerta turistica sui quali continuare ad investire e per i quali è indispensabile l’impegno di tutti.

"Ci tengo a ringraziare, in primis, l’amministrazione comunale e gli organizzatori per l’impegno profuso – in termini economici e umani - nella organizzazione di questi grandi eventi che porteranno migliaia di presenze nel nostro territorio nel mese di settembre. Ironman Italy Emilia Romagna è la prima al mondo per numero di iscritti, questo è un dato significativo per la località - conclude -. Per gli operatori, infatti, si tratta di una possibilità concreta in termini economici che può, in questo 2019, risanare parzialmente i bilanci. Ringrazio anche le commissioni e i tecnici che contribuiscono con i loro controlli affinché tutto si svolga in sicurezza, garantendone la buona riuscita".