Stop eventi: spettacoli, concerti e manifestazioni si fermano fino ad aprile

Il contagio non si ferma e allora entrano in campo le misure drastiche. Il decreto del Presidente del Consiglio dei firmato il 4 marzo per fermare la diffusione del cosiddetto coronavirus parla chiaro: "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Un provvedimento che di fatto blocca un gran numero di eventi fino al 3 aprile.

E sono già tante le bandiere bianche che si alzano nella provincia di Ravenna: