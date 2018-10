Apre un 'e-work cafè' dove si può lavorare "rilassandosi"

Brindisi inaugurale giovedì per l’e-workafè di Faenza, situato nel complesso ex Salesiani di via San Giovanni Bosco 1. Sono tanti i cittadini che si sono presentati all’appuntamento per vedere in anteprima il nuovo locale, accolti da un rinfresco e da un dj set curato dall’associazione “Tentacoli”. Tra gli ospiti erano presenti il vicesindaco di Faenza Massimo Isola, la consigliera regionale Manuela Rontini, il presidente del gruppo e-work Paolo Ferrario e il presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri.

Il locale si trova nella corte interna della struttura di proprietà di Faventia Sales spa e rappresenta un ulteriore tassello che compone il legame di e-work con Faenza. Il gruppo, che opera nei settori della somministrazione di lavoro, è infatti impegnato nel progetto di riqualificazione e rilancio dell’area ex Salesiani, investendo con tutte le proprie linee di attività - che comprendono, oltre all’e-workafè, un’agenzia per il lavoro, già operativa, e l’apertura della Palestra Overcome Fitness Club, prevista per il prossimo anno. E-workafè è una catena di “caffetterie del lavoro” pensate per creare un ponte tra lo svago e il mondo lavorativo. Oltre al servizio bar, i cafè offrono spazi per riunioni, incontri di lavoro e studio, wi-fi gratuito con tablet dedicati, un servizio di book crossing e un collegamento diretto con i locali dell’agenzia, dove è possibile proporre il proprio curriculum vitae o sostenere un primo colloquio conoscitivo. L'obiettivo è quello di rispondere alle esigenze di imprese e lavoratori, facendo incontrare domanda e offerta.