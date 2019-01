Ex Acquasirius: un sopralluogo dopo gli interventi di messa in sicurezza

Alla presenza del sindaco Michele de Pascale e dei rappresentanti del territorio, venerdì 1 febbraio alle 9 nell’area dell’ex Acquasirius, in viale Cellini a Lido Adriano, si svolgerà un sopralluogo per constatare l’esito di alcuni interventi di messa in sicurezza della zona, realizzati dal Comune a tutela della pubblica incolumità dopo che la proprietà si è resa irreperibile e inottemperante rispetto a un’ordinanza del sindaco, nella quale le veniva intimato di mettere in sicurezza il complesso.