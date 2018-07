Nuova vita alla città: dalle ceneri dell'ex colonia sul lungomare nascerà un albergo

E’ stato pubblicato dall’ Agenzia del Demanio il bando di locazione di valorizzazione “Fari torri ed edifici costieri 2018” relativo all’ex Colonia Onfa (Opera nazionale figli aviatori) a Punta Marina Terme. Il bando rientra tra quelli previsti in varie regioni italiane per la valorizzazione a rete di immobili pubblici che si trovano in prossimità della costa o lungo itinerari storico-religiosi e ciclopedonali.

La gara per l’assegnazione in concessione a privati intenzionati a riqualificare l’immobile si chiuderà il 27 novembre prossimo ed è rivolta a tutti gli operatori che possono sviluppare un progetto dal potenziale elevato, a beneficio della collettività, che favorisca la messa in rete del sito, migliorandone la fruizione pubblica e dando vita a un circuito in grado di sviluppare un modello di accoglienza turistica non solo dal punto di vista ricettivo, ma anche attraverso attività formative, di natura sociale e culturale e di scoperta del territorio. L’affitto della struttura è previsto per un massimo di 50 anni.

“La pubblicazione del bando – afferma soddisfatto l’assessore al Patrimonio Massimo Cameliani – arriva a pochi giorni dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’Agenzia del demanio e a poco più di un anno dall’intesa siglata tra la medesima, il Comune e la Provincia di Ravenna, per la promozione di un Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale (PUVaT) di immobili pubblici siti sul territorio del Comune e non più utili per fini istituzionali; siamo perciò ottimisti sul positivo esito del programma di valorizzazione che, per quanto ci riguarda, investe anche “Bunker 24, 25 e 27 e Denti di drago”, fortificazioni militari della seconda guerra mondiale di proprietà statale in via di dismissione da parte del ministero della Difesa, ubicati sempre a Punta Marina Terme, nonché “Porta Adriana” e “Palazzo Grossi”, di proprietà del Comune, in città e a Castiglione di Ravenna”.

Il filone di attività avviato dall’Agenzia del Demanio è definito “Progetti a Rete”, per la rigenerazione e riuso del patrimonio pubblico di proprietà dello Stato e di altri Enti, in cui rientrano, tra gli altri, i progetti “Fari, Torri ed Edifici Costieri” e “Cammini e Percorsi”. Gli immobili individuati a Ravenna sono al centro del protocollo d’intesa triennale e rinnovabile che è stato sottoscritto fra Agenzia del Demanio e Comune di Ravenna, per l'avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione a rete di immobili pubblici situati in prossimità della costa o lungo itinerari storico-religiosi e ciclopedonali, per favorire il turismo, anche lento, e la scoperta di territori di Ravenna.

