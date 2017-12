Ex dirigente comunale indagato, il sindaco: "Piena fiducia nella magistratura"

“Riguardo all’inchiesta che ha coinvolto un dirigente del Comune di Cervia, ribadiamo la nostra piena fiducia nell’operato della magistratura". Così il sindaco di Cervia Luca Coffari commenta l'indagine sull’appalto da cinque milioni di euro per i lavori di manutenzione stradale del Comune di Cervia, che vede tre persone (tra cui anche un dipendente comunale ex dirigente dei lavori pubblici) tirate in ballo in concorso per turbativa d’asta. "Consideriamo l’indagine come un'iniziativa svolta anche a tutela dell’Amministrazione e, come in ogni occasione, abbiamo offerto ed offriamo ogni forma di collaborazione istituzionale per il pieno accertamento dei fatti. È bene chiarire che per scelte organizzative della Giunta, necessarie per raggiungere gli obiettivi del programma di mandato, indipendenti e sopratutto antecedenti la conoscenza dell'indagine, come noto il dipendente indagato non ricopre più da tempo l'incarico di dirigente ai lavori pubblici. A seguito della notifica dell'avviso di garanzia, in via prudenziale, è stata revocata al dirigente un'ulteriore delega nell'esercizio della quale vi erano rapporti contrattuali con la ditta indagata. Ricordiamo che le procedure delle gare d'appalto sono svolte dal Comune attraverso un servizio autonomo e specializzato, oggi associato nella Cuc, a tutela della trasparenza e imparzialità delle procedure, risultato del tutto estraneo ai fatti contestati. Ci auguriamo che l’inchiesta possa procedere speditamente e chiarire quanto prima il ruolo delle persone coinvolte".