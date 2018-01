Ex lavoratori degli appalti in protesta, l'opposizione: "Si convochi una Commissione"

Il 21 dicembre scorso, prima che cominciasse la seduta del consiglio comunale, un gruppo di lavoratori accompagnati dal loro sindacato di base ha cercato di sensibilizzare l’amministrazione comunale sullo stato delle agitazioni sindacali in atto dall’agosto scorso nell’azienda Marcegaglia, che chiama direttamente in causa anche le cooperative subappaltatrici.

Il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, presente durante l'incontro con i lavoratori, propose subito di convocare un'udienza conoscitiva. "Ho avanzato a Rudy Gatta la proposta di convocare in tal senso la commissione Attività Produttive prima del 10 gennaio - spiega il consigliere d'opposizione - quando (si è saputo dall’incontro coi lavoratori) si avrà la riapertura dei cancelli dello stabilimento Marcegaglia dopo le festività di fine anno, richiedendogli una cortese tempestiva risposta. Ai colleghi consiglieri comunali componenti della commissione ho chiesto di riferire al presidente Gatta e a me stesso se condividono la proposta. Non ho ricevuto nessun riscontro dal presidente, mentre hanno risposto positivamente gli altri gruppi di opposizione facenti capo ad Alberghini, CambieRà, Forza Italia, La Pigna, Lega Nord e Ravenna in Comune. Nessuna risposta dagli altri. Siccome non si tratta di ingerirsi nella vertenza o di schierarsi da una parte o dall’altra, bensì di contribuire a un confronto aperto tra le reciproche posizioni allo scopo di facilitarne la composizione, ne prendo atto facendomi carico di richiedere, a questo punto, un incontro col Prefetto per approfondire i termini della questione ed esporgli, insieme alle nostre preoccupazioni, l’auspicio che la vertenza trovi un’equa soluzione".