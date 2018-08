Fa razzia di bottiglie di superalcolici e vino: dipendente "infedele" nei guai

I Carabinieri di Cesenatico, al termine di un'attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un trentacinquenne, domiciliato nel ravennate. L’uomo, in più circostanze, utilizzando la chiave della quale ha la disponibilità in virtu’ del rapporto di lavoro, è entrato nel magazzino di un noto stabilimento balneare di Cesenatico, rubando oltre settanta bottiglie di superalcolici e di vino, per un valore commerciale pari ad euro 2.000 circa. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.