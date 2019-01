Fissati i funerali dell'autista di scuolabus: "Un uomo sincero e speciale"

E' mercoledì il giorno scelto per l'ultimo saluto a Fabio Tambini, il 51enne di Alfonsine morto venerdì mattina in un incidente stradale mentre guidava uno scuolabus a Casal Borsetti. L'uomo era molto noto, soprattutto ad Alfonsine, per essere "l'autista di tutti": "Sei di Alfonsine se... hai fatto almeno un giro sulla Passat verdina di Fabio Tambini", scrive un residente su Facebook. "La tua missione era far capire che si deve essere grati per ogni cosa bella, per ogni risata, per ogni gesto d'affetto. A te bastava il sorriso e quello sguardo sincero che ti rendeva speciale - lo ricorda un'amica - Se è vero che non si muore finché si vive nel cuore di chi resta.... beh caro Tambo, ci vediamo alla festa". Mercoledì il corteo funebre partirà dalla camera mortuaria del paese intorno alle 15, per poi dirigersi verso il cimitero.