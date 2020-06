Fissati i funerali di Fabrizio Bertaccini, fornaio appassionato di rally

Si svolgeranno giovedì pomeriggio i funerali di Fabrizio Bertaccini, 57enne nativo di Forlì ma faentino d'adozione. Il suo cuore si è spento lunedì a seguito di un improvviso malore, pochi giorni dopo il suo compleanno. Titolare dell'omonimo panificio di via Marescalchi a Faenza, tra le tante passioni Bertaccini annoverava quella delle competizioni automobilistiche, tanto da vantare un passato da rallysta dilettante e da essere molto conosciuto nell'ambiente sportivo romagnolo del rally. La partenza del corteo funebre dall'obitorio dell'ospedale di Faenza è fissata per le 14.30, con funzione religiosa nella chiesa dell'Osservanza del cimitero di Faenza alle 15.

Questo il cordoglio del Racing Team Le Fonti per voce del presidente Paolo Ragazzini: "Un appassionato come noi per le automobili e le corse, per tanti anni al volante come pilota, sempre modesto. Mai eccedeva nel raccontare le sue imprese. Era sempre sorridente; apprezzava, sosteneva ed elogiava chiunque organizzasse eventi e corse in Romagna. Una gran bella persona solare con la quale era davvero sempre un piacere parlare. Oltre alla passione per questo sport Fabrizio era fiero del suo lavoro il "Forno di famiglia"".