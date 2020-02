L'ultima traversata di Matteucci nella sua piazza: "Sei indimenticabile"

È un cielo grigio quello che martedì sovrasta piazza del Popolo. E grigi sono i volti delle centinaia di persone - ravennati e non - che si sono ritrovati in un comune abbraccio in piazza per l'ultimo saluto a Fabrizio Matteucci, scomparso improvvisamente domenica a 63 anni.



La bara dell'amato ex sindaco, ricoperta dallo stemma giallorosso della sua città, è al centro della piazza. Intorno, un cerchio commosso di semplici cittadini, parenti, sindaci, consiglieri, assessori da tutta la regione e anche da fuori, tra i quali il presidente della regione Stefano Bonaccini e Graziano Delrio. In prima fila, sorridenti e con una forza d'animo spiazzante, la moglie di Fabrizio, Simona, e il figlio Sayo.



De Pascale prende parola con la voce rotta dalle lacrime: "Tra le tante qualità che aveva Fabrizio, una qualità era più forte delle altre: sapeva stare vicino alle persone nei momenti di difficoltà come questo. E avere vicino una persona come Fabrizio in momenti di lutto è stato un momento impagabile per tanti. Sayo, nei momenti giusti saprete cosa vi avrebbe detto Fabrizio. Questa città sarà sempre al vostro fianco per cercare di colmare questo vuoto".



"Chiedo scusa - aggiunge l'assessore Ouidad Bakkali - a Sayo se le mie parole non saranno all’altezza di questo dolore che ci lascia Fabrizio. Ci hai lasciato tutti increduli, spiazzati, impreparati, muti come è muta questa piazza sospesa. Eppure sono stati i tuoi più grandi amori a indicarci la via e a indicarla alle centinaia di persone venute a salutarti, regalando loro un sorriso di quelli che non si spezzano e ti guidano. Ti guidano come hai fatto tu in questi anni di vita politica verso chiunque avesse bisogno di aiuto. Tu compagno, amico, dirigente di partito, sindaco, padre, marito. Ricordandoti intensamente, la mia libreria mi ha porto un libro che parla di grandi uomini come te, "L'uomo che piantava gli alberi". Lui piantava alberi perché voleva migliorare il luogo in cui viveva: e quello sei tu. Sei il sindaco che ha amministrato negli anni più difficili, eppure tu hai continuato a piantare alberi. Sei indimenticabile".



Dalle casse parte "L'emozione non ha voce" di Celentano: e Simona e Sayo la cantano tutta senza mai perdere il sorriso, abbracciandosi, insieme al sindaco. Poi l'ultima traversata di Fabrizio nella "sua" piazza, tra le bandiere del Pd e un lungo, caldissimo applauso da parte di una città che non lo dimenticherà mai.